Сертификатор «Северного потока — 2» вышел из проекта

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), которая является сертификатором «Северного потока — 2», решила покинуть проект. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

В организации отметили, что данное решение связано из-за угрозы санкций со стороны США.

Компания занималась рассмотрением документации и проверкой строительных работ на предмет соответствия стандартам. Кроме того, DNV GL должна была выдать сертификат соответствия после завершения проекта.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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