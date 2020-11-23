В Германии назвали вмешательством угрозы США из-за «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Угрозы Соединенных Штатов санкциями немецким компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2», являются недопустимыми и показывают попытки вмешательства в международное право. Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес в понедельник, 23 ноября.

— Такой подход совершенно исключен среди союзников. Экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право, — сказал Оливер Хермес.

Он призвал администрацию в Вашингтоне к уважению европейского суверенитета, передает газета Welt.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что американские власти намерены ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с Россией для завершения строительства «Северного потока — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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