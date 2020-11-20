СМИ: Германии предстоит «решающая схватка» за «Северный поток — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Властям Германии в ближайшее время придется высказать четкую позицию в отношении «Северного потока — 2». По данным газеты Die Welt, ожидается «решающая схватка» за российский газопровод.

Издание сообщает, что Германия пыталась найти способы «задобрить» США. Например, начала строительство терминалов для американского сжиженного природного газа, но работы прекратились.

Германия надеется на улучшение трансатлантических отношений с Америкой при президенте Джо Байдене, который, напоминает газета, выступал против «Северного потока — 2». Берлин, как уточняется, старался не высказывать четкую позицию по поводу проекта, чтобы избежать санкций.

Автор материала добавил, что Германия не сможет договориться с США и, вероятно, попадет под американские ограничения.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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