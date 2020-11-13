«Считают Россию исчадием ада». Как Байден поступит с санкциями против «Северного потока — 2»

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США готовят новые санкции против «Северного потока — 2». Успокоится ли давление американцев на российский газопровод, если в Белый дом войдет Джозеф Байден? На этот вопрос дал ответ энергетик Станислав Митрахович.

Несмотря на выборы, власти США не забывают о проекте «Северный поток — 2». К годовщине прошлогодних санкций Дональда Трампа, из-за которых строительство газопровода по дну Балтийского моря было приостановлено, Вашингтон готовит повторные ограничения. Поправки к законопроекту оборонного бюджета США на 2021 год будут включать новые меры против «Северного потока — 2». Об этом сообщило бизнес-издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Полномочия действующего президента США истекают 20 января 2021 года. Значит, если санкции будут приняты, то это произойдет еще при Трампе. Позиция республиканца по СП-2 известна. Он выступает против его реализации, ибо хочет продать Европе сжиженный природный газ (СПГ) из США.

Байден также выступает за нормализацию испорченных при Трампе отношений с Европой. В то же время он считает Россию угрозой и хочет наказать ее за «вмешательство» в американские выборы 2016 года. Будет ли он «из жалости» к ЕС закрывать глаза на реализацию российско-немецкого проекта?

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович полагает, что позиция Байдена по СП-2 еще не ясна.

— У Байдена нет четких идейных взглядов. Он придерживается либеральных концепций, которые могут по-разному воплощаться на практике. В окружении Байдена очень много людей, считающих Россию исчадием ада, стремящихся ее демонизировать и максимально давить. В то же время Байден будет стараться вести себя на контрасте с Трампом. Показывать, что он менее эгоистичен, и заботиться о европейских союзниках. Союзническая риторика будет плохо сочетаться с санкциями против немецких компаний, участвующих в «Северном потоке — 2», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Поведение Вашингтона в отношении СП-2 при потенциальном президентстве Байдена будет зависеть от того, какая линия победит — конфронтация с Россией или желание не ругаться с ЕС.

— Со стороны Байдена есть риск ужесточения санкций против России. Но в целом Байден все же будет стараться кардинально не портить отношения с Европой, ставить их под угрозу и тем более рвать, — заметил Митрахович.

Кроме того, эксперт напомнил, что Байден как сторонник «зеленой» энергии может начать «тушить» производителей сланцевой нефти и газа в США, что пойдет на пользу России.

Заместитель главы российского МИД Александр Панкин уверен, что США будут и дальше мешать СП-2 независимо от того, победит на выборах Байден или Трамп. По текущему подсчету голосов преимущество за Байденом.

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