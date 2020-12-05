В Еврокомиссии выступили против санкций в отношении «Северного потока — 2»

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Руководитель внешнеполитической службы Еврокомиссии Петер Стано заявил, что ЕК выступает против ограничительных мер в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».

Как отметил Стано, ЕК против экономических санкций в отношении компаний Евросоюза, которые ведут законный бизнес. Он также подчеркнул, что экстерриториальное применение санкций противоречит нормам международного права.

— Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах, — заявил Стано.

Представитель ЕК пообещал, что власти ЕС поднимут тему санкций против европейских компаний в обсуждении с новой американской администрацией.

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, в свою очередь, отметил, что по мнению представителей бизнеса Германии, санкции США против «Северного потока — 2» нарушают европейский суверенитет и не имеют международно-правовых оснований.

Значимость трубопровода для энергоснабжения ЕС возросла в связи с тем, что в будущем его до 70 процентов можно будет заполнять экологически эффективным водородом, что «открывает нам таким образом перспективу для водородной эпохи после переходного периода природного газа», цитирует Хермеса РИА Новости.

Ранее Конгресс США согласовал законопроект об оборонном бюджете, в который вошли расширенные ограничения в отношении российского газопровода. Санкции хотят распространить на компании, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для реализации проекта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что санкции США в отношении «Северного потока — 2» — это проявление недобросовестной конкуренции. Он также заявил, что рестрикции противоречат принципам международных торговли и права.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля Сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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