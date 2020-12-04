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«Могли быть жестче»: почему США оттягивают, но не блокируют «Северный поток — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Могли быть жестче»: почему США оттягивают, но не блокируют «Северный поток — 2»

Камран Гасанов

Экономика

Конгресс США принял новые санкции против проекта «Северный поток — 2». Опаснее ли они предшествующих, и остановят ли они завершение строительства газопровода, «Вечерняя Москва» спросила у энергоэкспертов.

Почти год спустя Конгресс США обеими палатами снова утверждает санкции против «Северного потока — 2». Ограничения, вошедшие в проект оборонного бюджета США, санкционирует компании, содействующие продаже, аренде и использованию трубоукладочных кораблей и предоставляющие страховые и иные технические услуги проекту.

Текущие санкции по своему охвату шире прошлогодних, но участники проекта были готовы к ним, полагает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Эти санкции охватывают более широкий спектр видов деятельности: строительные работы, модернизацию судов и прочее. То есть под них могут подпасть десятки компаний. Правда, по процедуре еще предстоит получить подпись президента США. Окончательный крест (на проекте — прим. «ВМ») они не поставят, так как, судя по действиям Газпрома, его европейских партнеров и Германии, участники «Северного потока — 2» были к такому развитию событий готовы. Это и неудивительно: список санкций известен с июня, — говорит он.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев полагает, что нынешние санкции могли быть и жестче.

— Те санкции, которые ввели сейчас, носят точечный характер и осторожный характер, как и в прошлом году, что связано с желанием США не портить отношения с ЕС и Германией. Все санкции в системе СП-2 носят неблаговидный характер и выставляют администрацию США в Западной Европе и Германии не в лучшем свете. Санкции могли бы быть жестче, но США не принимают такие, чтобы не ругаться с союзниками. При Байдене, заинтересованном в улучшении отношений с ЕС, США будут вести себя осторожнее, — отметил эксперт.

По его мнению, введенные меры отсрочат, но не заблокируют «Северный поток — 2».

— Они затруднят строительство с правовой точки зрения, в плане сертификации, дооборудования, страхования. Это косвенные вопросы, но осложняющие работу над проектом. Потребуется дополнительное время и затраты, чтобы выстроить организационные схемы, — сказал Белогорьев.

По его словам, США не блокируют окончательно проект, потому что рассчитывают договориться с Европой. Дополнительные санкции оттягивают завершение СП-2, тем самым дают Европе время подумать о целесообразности этого трубопровода, уверен энергоэксперт. Однако пока немцы за него держатся, у «Северного потока — 2» есть будущее.

— Санкции принимают не для того, чтобы остановить, а чтобы отложить «Северный поток — 2» в надежде договориться с Европой. Пока Германия его поддерживает, у проекта есть будущее. Как только немцы откажутся, можно на нем ставить крест. Германии проект выгоден, потому что обеспечивает низкие цены на газ. К тому же истощаются запасы газа в Голландии, Британии и Норвегии, — добавил он.

В начале года после санкций главы Белого дома Дональда Трампа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия самостоятельно достроит газопровод. Его завершение произойдет к концу 2020-го или в первом квартале 2021 года. Белогорьев считает, что с учетом санкций при самом благоприятном исходе проект реализуется летом следующего года.

Читайте также: Энергетик оценил способ Германии обойти санкции США против «Северного потока — 2»

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