Конгресс США внес в оборонный бюджет санкции против «Северного потока — 2»

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Палата представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов согласовали и внесли в проект оборонного бюджета страны на 2021 год поправки, которые предусматривают ужесточение санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

В совместном заявлении сказано, что подготовленный Палатой представителей законопроект о расходах на оборону содержал положение, вносящее поправки в подраздел закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года для уточнения и расширения санкций, которые связаны со строительством проектов трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Сенат выступил с аналогичными поправками.

Проект бюджета предусматривает введение санкций за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства данных газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, которые связаны со строительством газопровода, сообщает Интерфакс.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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