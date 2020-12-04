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Кремль оценил планы США ввести новые санкции против «Северного потока — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Кремль оценил планы США ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» — это проявление недобросовестной конкуренции. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Считаем это не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции, — приводит РИА Новости его слова.

Он также заявил, что рестрикции противоречат принципам международных торговли и права.

Ранее палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в который вошли расширенные ограничения в отношении российского газопровода. Санкции хотят распространить на компании, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для реализации проекта.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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