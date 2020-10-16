Кредит в 500 миллионов долларов из средств ЕФСР поступил в бюджет Белоруссии

Фото: facebook.com / belarusbyofficial / Оксана Манчук

Кредит из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) поступил в бюджет Белоруссии. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.

Сумма кредита составила 500 миллионов долларов. Она выделена на десять лет одним траншем. Подобные меры направлены на укрепление долговой устойчивости Белоруссии.

Средства уже поступили в бюджет страны, сообщает ТАСС.

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