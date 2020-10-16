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Колесникова прокомментировала встречу Лукашенко с оппозицией
Фото: instagram.com/kalesnikava

Колесникова прокомментировала встречу Лукашенко с оппозицией

Захар Чайченко

В мире

Находящаяся в следственном изоляторе член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова прокомментировала последнюю встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с ее соратниками. Она заявила о том, что считает невозможным диалог между двумя сторонами в сложившихся обстоятельствах, так как они находятся в неравных условиях.

Ранее, 10 октября, Александр Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которых задержали во время и после кампании по президентским выборам в республике. В частности, он обсудил с ними вопросы, касающиеся Конституции. Колесниковой на встрече не было.

В посте, опубликованном на странице Колесниковой в соцсетях, говорится о том, что ее адвокату удалось получить новые комментарии относительно встречи в СИЗО.

— Мария считает, что никакого диалога в таких условиях быть не может. Переговорщики должны находиться в равных условиях. Говорить о результативности переговоров невозможно, пока все политические заключенные не отпущены и находятся в тюрьме, — указано в сообщении.

По мнению Колесниковой, подобная позиция Лукашенко показывает лишь «слабость действующей власти». Также она добавила в публикации, что требования белорусского народа не услышаны до сих пор, передает РИА Новости.

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БелоруссияАлександр Лукашенкооппозиция
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