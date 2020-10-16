Политолог: Власти Белоруссии опасаются возвращения Тихановской

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Власти Белоруссии объявили главу оппозиции Светлану Тихановскую в международный розыск за призывы к свержению государственного строя. Зачем Минск пошел на такие меры, учитывая, что Тихановская находится в Литве и вводящие санкции против Александра Лукашенко страны ЕС не выдадут ее, «Вечерняя Москва» спросила у исполнительного директора международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышока.

Он отметил, что в нынешней Белоруссии последние 26 лет любое посягательство на независимое, то есть не прошедшее согласование в высоких кабинетах в Минске участие в политической жизни страны, тем более активное участие в президентской гонке, может стать основанием для судебного или внесудебного преследования.

— Фактически, выдворяя Светлану Тихановскую за пределы страны сразу же после выборов, белорусские власти явно не прогнозировали ни продолжения массовых протестов, ни той активной позиции, которую займет экс-кандидат в президенты, включая встречи с европейскими лидерами или объявление ультиматума действующему президенту Лукашенко, — сказал Бышок.

Ранее Тихановская дала властям в Минске 13 дней на выполнение трех условий: Лукашенко надо объявить о своей отставке, прекратить насилие на улицах страны и освободить всех политзаключенных. Если ее требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом» и 26 октября начнутся забастовки на заводах, блокировки дорог и «обвалы продаж в государственных магазинах», пригрозила лидер белорусской оппозиции.

Бышок обратил внимание, что Тихановская на самом деле уже была объявлена в розыск еще до выдвижения ее ультиматума против Лукашенко. Розыск должен воспрепятствовать ее возврату на родину, который может представлять угрозу действующей власти.

— Со стороны Минска такой шаг — попытка обезопасить себя от возможного возвращения Тихановской в республику как лидера оппозиции на фоне радикализации протеста, — добавил Бышок.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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