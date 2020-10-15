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Лукашенко заявил, что внутренняя ситуация в Белоруссии осложнена извне
Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко заявил, что внутренняя ситуация в Белоруссии осложнена извне

Юлия Ямпольская

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причиной нынешних политических событий в стране является влияние извне. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в агентстве БелТА.

Лукашенко отметил, что белорусский народ справится со всеми проблемами.

— Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина — внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично, — уточнил Лукашенко.

По словам главы белорусского государства, западные партнеры в стране, «слишком активизировавшись», переборщили в отношении Белоруссии.

— Тихая, спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но, я думаю, мы с этим обязательно справимся, — заявил политик.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоМинск
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