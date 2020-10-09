Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Забыла, что президент Беларуси ее спас»: Лукашенко — об отъезде Тихановской в Литву
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

«Забыла, что президент Беларуси ее спас»: Лукашенко — об отъезде Тихановской в Литву

Евгения Звощик

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спас бывшего кандидата на пост главы государства Светлану Тихановскую. Об этом он рассказал во время совещания по актуальным вопросам в пятницу, 9 октября.

По словам Лукашенко, в начале уличных акций протестующие добивались так называемой сакральной жертвы. Он отметил, что ею могла стать Тихановская, но ее успели вывезти в Литву.

— Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас, — передает слова белорусского президента БелТА.

Он также рассказал, что поручил силовикам снять с улиц «самое боевое» подразделение и взять под контроль штаб оппозиции, где в тот момент была Тихановская. Он уточнил, что в операции по предотвращению преступления были задействованы 120 правоохранителей. Лукашенко добавил, что некие люди хотели «поджечь штаб и обвинить в этом власть». После этого, по словам лидера, власти страны помогли Тихановской уехать в Литву к детям.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: В Кремле сообщили, что Путин не планирует контактировать с Тихановской

БелоруссияАлександр ЛукашенкоСветлана Тихановская
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнесу придется перестроиться

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте