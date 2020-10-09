«Забыла, что президент Беларуси ее спас»: Лукашенко — об отъезде Тихановской в Литву

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спас бывшего кандидата на пост главы государства Светлану Тихановскую. Об этом он рассказал во время совещания по актуальным вопросам в пятницу, 9 октября.

По словам Лукашенко, в начале уличных акций протестующие добивались так называемой сакральной жертвы. Он отметил, что ею могла стать Тихановская, но ее успели вывезти в Литву.

— Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас, — передает слова белорусского президента БелТА.

Он также рассказал, что поручил силовикам снять с улиц «самое боевое» подразделение и взять под контроль штаб оппозиции, где в тот момент была Тихановская. Он уточнил, что в операции по предотвращению преступления были задействованы 120 правоохранителей. Лукашенко добавил, что некие люди хотели «поджечь штаб и обвинить в этом власть». После этого, по словам лидера, власти страны помогли Тихановской уехать в Литву к детям.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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