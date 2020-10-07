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В Кремле сообщили, что Путин не планирует контактировать с Тихановской
Фото: youtube.com

В Кремле сообщили, что Путин не планирует контактировать с Тихановской

Виктория Родимкина

Внешняя политика

У президента России Владимира Путина не планируется контактов с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 7 октября.

— Каких-либо контактов не планируется, — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, вряд ли можно сказать, что Тихановская, находясь в Европе, принимает активное участие в жизни Белоруссии.

— Она пребывает на территории Евросоюза, она активно путешествует по странам, она встречается с различными главами государств и правительств, — сказал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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БелоруссияВладимир ПутинСветлана Тихановская
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