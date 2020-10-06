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Тихановская встретилась с Меркель в Берлине
Фото: TASS / EPA / CLEMENS BILAN

Тихановская встретилась с Меркель в Берлине

Евгения Звощик

В мире

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Об этом сообщили в штабе экс-кандидата во вторник, 6 октября.

— Встреча началась, — передает Интерфакс слова представителей штаба Тихановской.

Ранее Тихановская встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Польши Матеушем Моравецким и главами МИД ряда стран Европейского союза.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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БелоруссияАнгела МеркельСветлана Тихановская
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