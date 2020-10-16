СК Белоруссии подтвердил, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск

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Оппозиционерку Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск. Это подтвердил Следственный комитет Белоруссии.

Ведомство открыло преследование бывшего кандидата на пост белорусского лидера за призывы к свержению строя и действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности.

— Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, — указано в Telegram-канале СК.

Также следователи утверждают, что получили доказательства совершения некоторыми членами Координационного совета белорусской оппозиции действий, которые дестабилизируют обстановку в республике и вредят ее нацбезопасности.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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