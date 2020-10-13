Белорусские политологи объяснили суть ультиматума Тихановской

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская через свой телеграм-канал выдвинула президенту Белоруссии ультиматум. У Александра Лукашенко есть 13 дней, чтобы выполнить три основных требования: объявить об отставке, прекратить насилие на улицах страны и освободить всех политзаключенных.

Заявление Тихановской — это не ее личный ультиматум, а выражение требований протестующих, которые уже два месяца выходят на улицы, считает политолог, эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец.

Из озвученных требований наиболее выполнимым он считает освобождение политзаключенных.

— На мой взгляд, Лукашенко мог бы как минимум освободить политзаключенных, ему ничего не стоит выпустить хотя бы тех, с кем он встречался в СИЗО. Но он и это сделать не готов. Он продолжает торговаться и тянуть время. При невыполнении требований протестующие обещали устроить перекрытие дорог, забастовки и обвал продаж государственных магазинов — то есть переход к активным действиям и методам ненасильственного сопротивления, — подчеркнул политолог.

Белорусский политик Сергей Лущ считает, что из озвученных требований оппозиционера в исполнение может быть приведено только блокирование дорог.

— Я не согласен, что речь идет об ультиматуме. Из списка угроз, который озвучила Тихановская в своем заявлении, реально возможна только фрагментарная блокировка дорог, которая и так происходит практически каждую ночь. Вся страна, конечно, не выйдет на улицы, тем более в виде ультиматума. Тот же скепсис у меня имеется относительно забастовок «на всех предприятиях», — заметил он.

Лущ напомнил, что в свое время попытка раскачать предприятия у оппозиции провалилась. Рецидив возможен только в том случае, если предприятия реально встанут, но не по инициативе рабочих, а если появятся проблемы с выплатой зарплаты, полагает эксперт.

Причиной ультиматума Тихановской он считает «слабину», которую дала власть.

— Предпосылкой такому заявлению определенно стала встреча Лукашенко с оппозиционными узниками. Оппоненты увидели, что власть пошла на беспрецедентный шаг, и восприняли его как слабость. В результате на следующий же день после встречи в СИЗО «мирные акции» переформатировались в радикальные. Оппозиция решила попытаться дожать власть — вот суть нынешнего заявления Тихановской! — говорит белорусский политик.

Тихановская в своем обращении пригрозила, что если ее требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом» и 26 октября начнутся забастовки на заводах, блокировки дорог и «обвалы продаж в государственных магазинах».

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