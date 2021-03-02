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Лукашенко рассказал, куда направит сэкономленные средства от российского кредита
Фото: Администрация президента РФ

Лукашенко рассказал, куда направит сэкономленные средства от российского кредита

Анастасия Чанцева

Внешняя политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что средства от российского кредита, которые стране удалось сэкономить, можно направить на военные нужды.

— Сэкономленные средства выданного на АЭС российского кредита стоит использовать на другие нужды Белоруссии, например военные, — подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что ранее говорил об этом с Владимиром Путиным, а новый кредит в Сочи не обсуждал, передает РИА Новости.

Напомним, 22 февраля президенты России и Белоруссии провели рабочую встречу в Сочи. Главы государств обсудили вопрос дорожных карт. Лукашенко также рассказал Путину, когда в Белоруссии разработают первую вакцину от коронавируса.

Читайте также: Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи

ПолитикаАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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