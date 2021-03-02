Лукашенко рассказал, куда направит сэкономленные средства от российского кредита

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что средства от российского кредита, которые стране удалось сэкономить, можно направить на военные нужды.

— Сэкономленные средства выданного на АЭС российского кредита стоит использовать на другие нужды Белоруссии, например военные, — подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что ранее говорил об этом с Владимиром Путиным, а новый кредит в Сочи не обсуждал, передает РИА Новости.

Напомним, 22 февраля президенты России и Белоруссии провели рабочую встречу в Сочи. Главы государств обсудили вопрос дорожных карт. Лукашенко также рассказал Путину, когда в Белоруссии разработают первую вакцину от коронавируса.

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