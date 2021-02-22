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Лукашенко: почти все дорожные карты РФ и Белоруссии готовы к подписанию
Фото: Администрация президента РФ

Лукашенко: почти все дорожные карты РФ и Белоруссии готовы к подписанию

Анастасия Чанцева

Внешняя политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что почти все дорожные карты по различным направлениям сотрудничества Москвы и Минска готовы к подписанию.

— Мы уже немало сделали, и правительства работали. Мы, по-моему, обозначали 33 направления. Помните, эти дорожные карты, которые мы выработали? Мы сейчас их в связи с нашими договоренностями в Сочи (когда встречались в первый раз, мы договорились о том, что их модернизируем) обновим. Правительства наши займутся этим. И действительно правительства очень много сделали, — отметил Лукашенко.

Он уточнил, что осталось доработать примерно шесть или семь дорожных карт, а все остальные можно подписывать. Александр Лукашенко также выразил надежду на то, что в скором времени Москва и Минск возобновят автомобильное сообщение.

— Думаю, недалек тот момент, когда мы и автомобильное движение откроем. У нас проблем нет, мы не закрыты здесь. Вы прислали специалистов, они убедились в том, что мы с вами одинаково идем по заболеваемости коронавирусом, но, к счастью, сейчас резко начала снижаться заболеваемость, — добавил Лукашенко.

Он не исключил, что к лету или осени заболеваемость коронавирусной инфекцией в Белоруссии сойдет на нет, передает ТАСС.

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Александр Лукашенкодорожная картаВладимир Путин
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