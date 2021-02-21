Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ в очном формате

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ России. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Сообщается, что заседание коллегии пройдет в очном формате. Помимо этого, у Владимира Путина планируются переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось о встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая пройдет в Сочи 22 февраля. Уточняется, что президент Белоруссии прибудет в Россию в рамках рабочей поездки.

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