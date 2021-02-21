Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ в очном формате
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ в очном формате

Никита Абрамов

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ России. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Сообщается, что заседание коллегии пройдет в очном формате. Помимо этого, у Владимира Путина планируются переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось о встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая пройдет в Сочи 22 февраля. Уточняется, что президент Белоруссии прибудет в Россию в рамках рабочей поездки.

Читайте также: Песков объяснил, почему у Путина пока нет генеральского звания

Александр ЛукашенкоВладимир ПутинКиргизия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте