Песков объяснил, почему у Путина пока нет генеральского звания

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин все еще не имеет генеральского звания, а имеет только звание полковника.

В ответ на вопрос журналистов в пятницу, 19 февраля, Дмитрий Песков отметил, что глава государства звание генерала заслужил многократно, но это не является приоритетом для него.

— То есть он же не является кадровым офицером. И поэтому, конечно, он просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством, — сказал пресс-секретарь президента.

Также Дмитрий Песков ответил на вопрос, в каком звании находится он сам, передает РИА Новости.

— Звание старшего лейтенанта, — уточнил представитель Кремля.

Ранее в Кремле рассказали о планах Владимира Путина на 23 февраля.

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