Путин присвоил звания генералов 26 сотрудникам силовых ведомств

Владимир Путин подписал соответствующий указ / Фото: Пресс-служба Админисирации Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 26 сотрудникам силовых ведомств.

Так, звания генерал-майора были удостоены четыре сотрудника МЧС. Заместитель министра ведомства Алексей Серко стал генерал-лейтенантом. Пятеро сотрудников Росгвардии получили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора, еще трое — звания генерал-майора полиции.

Восьми сотрудникам МВД присвоили звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы. Заместитель главы министерства Виталий Шулик получил звание генерал-полковника полиции. Двое сотрудников ФСИН стали генерал-майорами внутренней службы, еще один — генерал-лейтенантом.

Заместителю руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Дмитрию Иванову присвоили высшее специальное звание генерал-майора юстиции, сообщает ТАСС.

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