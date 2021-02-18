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Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Грушко и Богданову
Фото: Администрация Президента РФ

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Грушко и Богданову

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил на год сверх установленного предельного возраста срок государственной службы заместителям главы МИД России Александру Грушко и Михаилу Богданову. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ подписан главой государства.

Ранее Владимир Путин поручил выработать единый подход к разработке программ развития федеральных вузов.

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