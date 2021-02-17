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Путин заявил, что пещерный национализм вредит России
Фото: Администрация президента РФ

Путин заявил, что пещерный национализм вредит России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку в России, пещерный национализм только вредит стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы в среду, 17 февраля.

Президент отметил, что русский народ является государственно образующим, что стало основой многонациональной России.

— Но для того чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет, — пояснил глава государства.

Он уточнил, что каждый, кто проживает на территории России, должен быть готов защищать страну. Путин подчеркнул, что «пещерный национализм», который имеет лозунг «Россия для русских», только вредит РФ, а также способствует ее «раскачке изнутри». Этого произойти не должно, добавил президент.

Глава государства также отметил, что культура каждого народа развивалась и уважалась на территории России, передает РИА Новости.

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развитие Россиикультура народов РоссииВладимир Путин
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