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Русский язык может стать официальным языком Нагорного Карабаха
Фото: nankr.am

Русский язык может стать официальным языком Нагорного Карабаха

Татьяна Плотникова

В мире

Русский язык может стать официальным языком непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Соответствующие поправки в закон «О языке» опубликованы во вторник, 16 февраля.

Согласно документу, «официальными языками Нагорно-Карабахской республики являются литературный армянский и русский языки». Это означает, что все официальные организации и учреждения должны будут вести делопроизводстве на армянском, и, в случае необходимости, на русском языках.

Также в поправках говорится, что власти Карабаха будут поощрять выпуск печатных изданий на двух языках, создание учебников, учебных пособий, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы.

Кроме того, в обосновании к законопроекту отмечается необходимость «формирования новой повестки» с учетом культурных, военных и экономических отношений между Нагорным Карабахом и Россией. Особо подчеркивается, что для многих жителей непризнанной республики русский является вторым языком общения.

Повышение статуса русского языка, по мнению авторов поправок, «создаст необходимые условия для углубления сотрудничества во всех сферах, а в видимой перспективе будет способствовать развитию отношений в правовых рамках».

— Долгосрочное присутствие в Арцахе российских миротворцев, осознание необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникативных проблем, сотрудничество в сферах строительства, здравоохранения, образования и науки требует переоценки роли русского языка, — говорится в поправках, опубликованных на официальном сайте Национального собрания Нагорно-Карабахской республики.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал международное сообщество оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху. Он отметил, что в регионе есть много проблем, связанных с возвращением беженцев и восстановлением разрушенной инфраструктуры. Также в Карабахе следует провести работу по защите и восстановлению памятников истории, религии и культуры.

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