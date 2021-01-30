Путин и Алиев обсудили работу Центра по контролю за прекращением войны в Карабахе

Фото: Администрация Президента РФ

Российский президент Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора обсудили начало работы совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением военных действий в Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры государств приветствовали начало работы открывшегося в субботу, 30 января, на территории Азербайджана совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

По мнению президентов, Центр будет способствовать стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и соблюдению достигнутых в ходе переговоров лидеров России и Азербайджана и премьер-министра Армении договоренностей.

Помимо этого, главы государств обсудили вопросы сотрудничества между Россией и Азербайджана, сообщается на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал международное сообщество оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху.

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