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Путин поручил выработать единый подход к разработке программ развития федеральных вузов
Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Путин поручил выработать единый подход к разработке программ развития федеральных вузов

Кирилл Николаев

Образование

Программы развития федеральных вузов Российской Федерации должны быть нацелены на внесение ими вклада в достижение национальных целей развития страны. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Отмечается, что правительству России необходимо выработать единый подход к разработке программ развития федеральных университетов. Соответствующее поручение кабмину дал президент Российской Федерации Владимир Путин. Доклад по этому вопросу нужно представить до 15 марта.

Кроме того, глава государства поручил правительству к 1 сентября обеспечить внесение в законодательство поправок, которые нацелены на модернизацию порядка разработки и утверждения программ развития российских вузов.

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