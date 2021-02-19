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В Кремле раскрыли планы Путина на 23 февраля
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле раскрыли планы Путина на 23 февраля

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин 23 февраля собирается возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата, а затем будет работать в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 19 февраля.

Он напомнил, что суббота, 20 февраля, является в России рабочим днем. Глава государства планирует много встреч в День защитника Отечества, они будут непубличными, но рабочими.

— Работать он будет в Кремле. Сначала традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а потом будет работать в Кремле, — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Представитель Кремля также добавил, что 22 февраля у Владимира Путина тоже рабочий день. На эту дату у президента запланирована встреча с белорусским лидером Александром Лукашенко, напомнил Дмитрий Песков.

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Дмитрий ПесковВладимир ПутинДень защитника Отечества
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