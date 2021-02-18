Дмитрий Песков рассказал, заведет ли Кремль аккаунт в новой соцсети

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В Кремле изучают новую социальную сеть Clubhouse. Об этом в четверг, 18 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что у Кремля нет официальных аккаунтов в соцсетях. Он добавил, что в Кремле считают достаточными уже имеющиеся механизмы информирования о работе администрации президента.

— Есть у нас Twitter, но это не прямой аккаунт. Это фактически зеркало информационной ленты нашего сайта, — цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, что Clubhouse — голосовая социальная сеть, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах-чата.

Ранее в Кремле посоветовали США меньше интересоваться газопроводом «Северный поток — 2».

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