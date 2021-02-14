Илон Маск пригласил Владимира Путина на беседу в голосовой соцсети

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Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предложил президенту России Владимиру Путину побеседовать в приложении Clubhouse — голосовой социальной сети, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах-чатах. Соответствующее предложение Маск разместил в своем микроблоге в воскресенье, 14 февраля.

Как написал Маск в своем Twitter, он предлагает присоединиться к беседе в приложении @KremlinRussia_E — это официальный аккаунт администрации российского лидера на английском языке.

Маск также добавил на русском языке, что для него было бы большой честью поговорить с Владимиром Путиным.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Комментарии от российских официальных лиц по данной теме пока не поступали.

Ранее Илон Маск заявил, что главный советский конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев был великолепен. Об этом американец написал по-русски в ответ на сообщение Роскосмоса о праздновании дня рождения Королева.

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