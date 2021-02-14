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Илон Маск пригласил Владимира Путина на беседу в голосовой соцсети
Фото: twitter.com/mfame_guru

Илон Маск пригласил Владимира Путина на беседу в голосовой соцсети

Татьяна Плотникова

Общество

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предложил президенту России Владимиру Путину побеседовать в приложении Clubhouse — голосовой социальной сети, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах-чатах. Соответствующее предложение Маск разместил в своем микроблоге в воскресенье, 14 февраля.

Как написал Маск в своем Twitter, он предлагает присоединиться к беседе в приложении @KremlinRussia_E — это официальный аккаунт администрации российского лидера на английском языке.

Маск также добавил на русском языке, что для него было бы большой честью поговорить с Владимиром Путиным.

Комментарии от российских официальных лиц по данной теме пока не поступали.

Ранее Илон Маск заявил, что главный советский конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев был великолепен. Об этом американец написал по-русски в ответ на сообщение Роскосмоса о праздновании дня рождения Королева.

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