Илон Маск написал по-русски о Сергее Королеве

Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что главный советский конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев был великолепным. Об этом он написал во вторник, 12 января.

— Он был великолепен, — написал Маск по-русски в ответ на сообщение Роскосмоса в Twitter-аккаунте о праздновании дня рождения Королева.

Сегодня ракетно-космическая отрасль отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королёва — https://t.co/5FHTZspI0i



🚀 Основоположник практической космонавтики, один из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, советский конструктор pic.twitter.com/FS1BxuPaft — РОСКОСМОС (@roscosmos) January 12, 2021

Благодаря руководству Королева в 1950–1960 годах в СССР была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запустили первый искусственный спутник Земли, отправили первого человека в космическое пространство, а также был совершен первый выход человека в открытый космос.

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