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Илон Маск написал по-русски о Сергее Королеве
Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Илон Маск написал по-русски о Сергее Королеве

Никита Абрамов

Наука

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что главный советский конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев был великолепным. Об этом он написал во вторник, 12 января.

— Он был великолепен, — написал Маск по-русски в ответ на сообщение Роскосмоса в Twitter-аккаунте о праздновании дня рождения Королева.

Благодаря руководству Королева в 1950–1960 годах в СССР была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запустили первый искусственный спутник Земли, отправили первого человека в космическое пространство, а также был совершен первый выход человека в открытый космос.

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КосмосИлон МаскСергей Королев
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