Как в Хиросиме: астроном рассказал о возможных последствиях взрыва метеорита на Камчатке

Фото: pixabay.com/ru

Метеориты являются одной из самых серьезных угроз человечеству, идущих из космоса. Их опасность заключается еще и в том, что обнаружить падающий на Землю метеорит чаще всего удается слишком поздно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал астроном Виталий Ромейко.

11 января над Камчатским полуостровом взорвался метеорит. Сообщается, что он был порядка десяти метров в диаметре, энергия взрыва оценивается в 1–5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

— К сожалению, падение метеоритов довольно малопредсказуемо, особенно если они небольших размеров, как тот, что взорвался над Камчатским полуостровом, — заметил Ромейко. — Системы обнаружения находят их уже в атмосфере, что крайне опасно. Взрыв метеорита размером в десять метров по мощности может быть сравним с ядерной бомбой. На Хиросиму, например, сбросили две килотонны. Это уже разрушило город.

Взрыв метеорита, по словам эксперта, зависит от двух параметров: скорости, определяющей количество выделяемой энергии, и высоты взрыва. Так, Челябинский метеорит был всего шесть метров в диаметре, но в 2013 году от него пострадали более 1600 человек.

— Вспомним Тунгусский метеорит, — продолжил Ромейко. — Его размер составлял порядка 40–50 метров, а взрыв был сравним с водородной бомбой. Десять мегатонн в тротиловом эквиваленте — только представьте, колоссальная угроза, особенно если бы взрыв произошел над населенным пунктом. В принципе, все подобные катастрофы делятся на три вида: локальные, как в случае с метеоритом, взорвавшимся над Камчаткой, региональные и глобальные, когда разрушения происходят на уровне планеты. Происходит взрыв, поднимается сажа и наступает ядерная зима: солнечный свет не может попасть на Землю, гибнет все живое, что есть в данном районе.

Десятиметровые метеориты падают на планету раз в 5–10 лет, но многие из них люди просто не наблюдают, поскольку большая часть Земли покрыта океаном. Когда тело подобного размера падает на сушу, предсказать его появление возможно только в очень небольшой промежуток времени. Крупные метеориты предвидеть проще — об их появлении ученые могут узнавать за несколько лет и даже вычислять траекторию их падения. Подобные знания крайне важны, поскольку дают возможность подготовиться и заранее эвакуировать людей в случае необходимости:

— Вернемся опять к Тунгусскому метеориту. Если бы он взорвался на 4,5 часа позже, аналог водородной бомбы разорвался бы над Петербургом, площадь разрушения оказалась бы больше Москвы. Такие метеориты, к счастью, редки. Мы уже научились их предсказывать, но они по-прежнему представляют серьезную опасность.

Астроном заключил, что предвидеть появление тел меньшего размера сегодня практически невозможно. Нельзя угадать, например, появится ли метеорит над Москвой через месяц. Успокаивает лишь то, что падение метеоритов, потенциально опасных для населения, — довольно редкое явление.

Читайте также: Метеор взорвался в небе над США и попал на видео