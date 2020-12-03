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Метеор взорвался в небе над США и попал на видео
Фото: https://pixabay.com/ru/

Метеор взорвался в небе над США и попал на видео

Ростислав Зубков

В мире

В небе над Соединенными Штатами и Канадой взорвался метеор, сообщают местные СМИ и очевидцы в четверг, 3 декабря.

По информации свидетелей произошедшего, жителей Нью-Йорка, метеор с грохотом распался на части прямо в небе.

Взрыв удалось запечатлеть с телебашни CN Tower в Торонто. На кадрах видно, как яркая белая вспышка на секунду озаряет город, оставляя яркий след.

Как утверждают ученые, метеор был размером с баскетбольный мяч. Он вошел в атмосферу Земли под углом в 45 градусов примерно в 50 километрах к северу от итальянского города Сиракузы.

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взрывметеоры и метеоритыСША
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