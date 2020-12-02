Московский планетарий анонсировал редчайшее астрономическое событие

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Московском планетарии рассказали, какие события в области астрономии ожидаются в декабре.

Как отметили в планетарии, первый зимний месяц будет богат на такие события, причем все они произойдут 14 и 21 декабря либо вблизи этих дат.

В частности, 14 декабря в 19:13 по московскому времени ожидается полное солнечное затмение. Его полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет по территории Чили и Аргентины.

21 декабря произойдет соединение Юпитера и Сатурна — это редчайшее событие, которое происходит раз в несколько веков. В последний раз это происходило 4 марта 1226 года.

В тот же день в 13:02 по московскому времени наступит астрономическая зима. После самого короткого светового дня в году начнется увеличение продолжительности светлого времени суток.

При этом в самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, ожидается пик метеорного потока Урсиды — до десяти метеоров в час, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что жители и гости Москвы смогут увидеть метеорный поток Геминиды 14 декабря.

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