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Жителям столицы рассказали об истории Московского планетария
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Жителям столицы рассказали об истории Московского планетария

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 1 Карта всех событий

Московский планетарий является одним из самых завораживающих мест города. Жители столицы смогут совершить путешествие среди звезд и туманностей, изучить Вселенную. На данный момент он является самым технически оснащенным научно-популярным астрономическим центром в мире. Сегодня ему исполняется 91 год.

Ежегодно в планетарии создаются новые экскурсии и учебные программы для разных возрастов, появляются новые экспонаты, проходят лекции известных ученых.

Московский планетарий открылся 5 ноября 1929 года. В то время в мире существовало только 12 подобных мест, из них 10 — в Германии и по одному — в Италии и Австрии.

Сразу же после открытия планетарий посетили Владимир Маяковский и Константин Паустовский. Маяковский был настолько впечатлен увиденным, что создал стихи «Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий». Паустовский в свою очередь сделал замечание мертвому небу, отметив, что звезды на нем не мерцают. Так, он подал идею первому директору планетария Константину Шистовскому, который задумался о создании живого неба, где звезды мерцали бы, как настоящие.

Специалисты планетария создали иллюзию мерцания.

К 1934 году на куполе также плыли облака, сверкали полярные сияния, воспроизводился августовский звездопад, происходили солнечные затмения, летела ракета Циолковского. В конце каждого сеанса в зале занималась заря, под музыку советского композитора Рейнгольда Глиэра восходило солнце.

На данный момент эффект живого неба создается современными проекционными технологиями, которые заложены в конструкцию звездного проектора «Универсариум М9».

В 1947 году в Московском планетарии появилась первая в мире астрономическая площадка, которая сейчас называется «Парк неба». Ее создали при участии автора первого советского школьного учебника астрономии Михаила Набокова и столичных астрономов.

В «Парке неба» установили интересный экспонат — модель «Земля — Луна». Землю видно сразу, а вот найти Луну непросто. Чтобы это получилось, необходимо смотреть на крышу соседнего дома — там можно заметить небольшую полусферу. Это и есть Луна.

После реконструкции площадки у модели Земли изменили размер. Также поменялось и расстояние между ней и моделью Луны. Однако по-прежнему можно представить себе, как в пространстве расположены Земля и Луна, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что онлайн-трансляции лекций из цикла «Трибуна ученого» пройдут в Московском планетарии. Они заинтересуют всех, кто увлекается астрономией и хочет знать больше о современных научных достижениях в данной сфере. Трансляции пройдут на официальном сайте звездного дома и на его страницах в социальных сетях.

Читайте также: Интерактивный музей «Лунариум» обновят в Московском планетарии

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