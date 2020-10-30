Интерактивный музей «Лунариум» обновят в Московском планетарии

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 1 Карта всех событий

В столичном планетарии обновят интерактивный музей «Лунариум», который закрыли на модернизацию. В экспозиции представлено более 100 предметов. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе планетария.

Генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев отметил, что руководство стремится, чтобы планетарий сохранил статус научно-познавательного комплекса.

— Мы планируем обновить концепцию, дизайн пространства и существующую экспозицию, добавить новые экспонаты и тематическое зонирование, — цитирует Тимофеева официальный сайт мэра Москвы.

Музей «Лунариум» откроют ко Дню города в 2021 году. В связи с обновлением Московский планетарий запускает серию видеоэкскурсий, которые будут посвящены самым интересным экспонатам. Выпуски опубликуют на сайте и официальных страницах учреждения в социальных сетях.

Каждый из них будет тематическим. Во время онлайн-экскурсий зрители смогут отправиться на Луну или узнать, как добывать энергию на Земле и в космосе.

— Мы специально отобрали наиболее зрелищные и интересные экспонаты, чтобы все, кто давно не был в «Лунариуме», освежили свои воспоминания, а кто не был никогда — все же имел возможность посетить музей, пока он закрыт. Ведь в новом музее все будет совсем иначе, — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Московском планетарии в период с 5 по 8 ноября покажут полнокупольные образовательные фильмы. Там отметили, что показ состоится в честь 91-летия планетария.

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