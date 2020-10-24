Лекцию «Модерн на улицах Москвы» покажут на сайте mos.ru

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

В лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в субботу, 24 октября, пройдет лекция «Модерн на улицах Москвы». Трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте мэра Москвы.

Жители столицы узнают о специфике работ архитекторов Федора Шехтеля, Льва Кекушева и Михаила Врубеля. Лекцию проведет аспирант философского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Дарья Гайдукова.

Прямая трансляция также доступна на страницах mos.ru в социальных сетях «Одноклассники», Facebook и «ВКонтакте». Начало в 12:00.

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