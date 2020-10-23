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Научно-популярные фильмы покажут с 5 по 8 ноября в Московском планетарии
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Научно-популярные фильмы покажут с 5 по 8 ноября в Московском планетарии

Юлия Ямпольская

Город
Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1Карта всех событий

В Московском планетарии в период с 5 по 8 ноября покажут полнокупольные образовательные фильмы. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили на сайте планетария.

Там отметили, что показ состоится в честь 91-летия планетария.

— Мы понимаем, что в текущей ситуации нежелательно часто посещать общественные места, в том числе культурные учреждения. Поэтому мы впервые проводим удлиненные вечерние сеансы — чтобы испытать полное погружение в науку и чтобы этого хватило надолго. Конечно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности — от социальной дистанции до обязательного использования средств защиты, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этот период на последнем сеансе в Большом Звездном зале в 20:00 покажут два полнокупольных фильма. В рамках одного сеанса зрители смогут послушать лекцию с демонстрацией звездного неба «Небесное обозрение» и посмотреть два фильма, которые объединили одной темой.

Длительность одного сеанса — примерно 1 час 15 минут. Билеты можно приобрести только на официальном сайте планетария онлайн.

Ранее сообщалось, что Московский планетарий приостановил действие льгот на билеты для посетителей старше 65 лет до 28 октября. Учреждение просит посетителей с пониманием отнестись к просьбе кассиров предоставить паспорт, чтобы узнать дату рождения.

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