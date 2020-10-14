Московский планетарий приостановил действие льгот для посетителей старше 65 лет

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 5с1 Карта всех событий

Московский планетарий приостановил действие льгот на билеты для посетителей старше 65 лет до 28 октября. Об этом сообщили на сайте планетария.

Учреждение просит посетителей с пониманием отнестись к просьбе кассиров предоставить паспорт, чтобы узнать дату рождения.

Жителям и гостям столицы напомнили, что посещение планетария возможно только в маске. Также необходимо соблюдать все меры безопасности.

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