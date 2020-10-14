Московский планетарий приостановил действие льгот для посетителей старше 65 лет
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 5с1 Карта всех событий
Московский планетарий приостановил действие льгот на билеты для посетителей старше 65 лет до 28 октября. Об этом сообщили на сайте планетария.
Учреждение просит посетителей с пониманием отнестись к просьбе кассиров предоставить паспорт, чтобы узнать дату рождения.
Жителям и гостям столицы напомнили, что посещение планетария возможно только в маске. Также необходимо соблюдать все меры безопасности.
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