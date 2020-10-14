Сергей Собянин оценил соблюдение масочного режима на Павелецком вокзале

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Павелецкая площадь, 1Ас1 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин проверил на Павелецком вокзале соблюдение масочно-перчаточного режима, который был введен в городе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Глава города заявил, что носить средства индивидуальной защиты в столице на сегодняшний день очень важно.

— Надо стараться, чтобы все выполняли требования, это очень важно для здоровья людей. Спасибо за работу, — сказал Сергей Собянин, обращаясь к сотрудникам транспортной полиции на вокзале.

Напомним, масочно-перчаточный режим ввели в Москве 12 мая. Ношение средств индивидуальной защиты в общественном транспорте столицы и на вокзалах является обязательным.

Ранее сообщалось, что столичный мэр осмотрел ход работ по реконструкции Павелецкой площади.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Почти 150 нарушителей масочного режима выявили на вокзалах Москвы