Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин оценил соблюдение масочного режима на Павелецком вокзале
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин оценил соблюдение масочного режима на Павелецком вокзале

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Павелецкая площадь, 1Ас1Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин проверил на Павелецком вокзале соблюдение масочно-перчаточного режима, который был введен в городе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Глава города заявил, что носить средства индивидуальной защиты в столице на сегодняшний день очень важно.

— Надо стараться, чтобы все выполняли требования, это очень важно для здоровья людей. Спасибо за работу, — сказал Сергей Собянин, обращаясь к сотрудникам транспортной полиции на вокзале.

Напомним, масочно-перчаточный режим ввели в Москве 12 мая. Ношение средств индивидуальной защиты в общественном транспорте столицы и на вокзалах является обязательным.

Ранее сообщалось, что столичный мэр осмотрел ход работ по реконструкции Павелецкой площади.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Почти 150 нарушителей масочного режима выявили на вокзалах Москвы

медицинская маскаСергей Собянинкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы Москвы обретут уникальный образ

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Мать, не кормившая младенца: сажать или лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Точка пули в конце: как остановить подростка с ружьем

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Нагорный Карабах: война гордыни с мудростью

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Смертельные танцы с борзыми: история о верности и подлости

Владимир Корнилов
Владимир Корнилов

Санкции могут быть расширены

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Все мнения
О проекте