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Сергей Собянин сообщил, что реконструкцию Павелецкой площади завершат в 2021 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин сообщил, что реконструкцию Павелецкой площади завершат в 2021 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Павелецкая площадьКарта всех событий

Реконструкцию и благоустройство Павелецкой площади в столице планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 14 октября, во время осмотра строительных работ.

По словам главы города, в Москве было два знаменитых долгостроя — площади Белорусского вокзала и Павелецкого вокзала. Инвестиционный контракт по работам на площади Белорусского вокзала был расторгнут, а сама площадь благоустроена.

Столичный мэр уточнил, что после долгих судебных разбирательств появился «внятный инвестор» и для работ на площади Павелецкого вокзала.

— Я надеюсь, что в следующем году здесь, на этом месте, будет уже первоклассная благоустроенная площадь с зелеными насаждениями, с прогулочными площадками и с сопутствующей торговлей, — заявил Сергей Собянин.

Он добавил, что с помощью реконструкции будет упорядочен один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города. Пассажиропоток здесь составляет около 350 тысяч человек в сутки, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр добавил, что Павелецкий вокзал является важнейшим объектом, который имеет связь с Кольцевой линией метро, трамвайными путями и аэроэкспрессом.

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благоустройствоСергей СобянинПавелецкая площадь
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