Сергей Собянин сообщил, что реконструкцию Павелецкой площади завершат в 2021 году
Реконструкцию и благоустройство Павелецкой площади в столице планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 14 октября, во время осмотра строительных работ.
По словам главы города, в Москве было два знаменитых долгостроя — площади Белорусского вокзала и Павелецкого вокзала. Инвестиционный контракт по работам на площади Белорусского вокзала был расторгнут, а сама площадь благоустроена.
Столичный мэр уточнил, что после долгих судебных разбирательств появился «внятный инвестор» и для работ на площади Павелецкого вокзала.
— Я надеюсь, что в следующем году здесь, на этом месте, будет уже первоклассная благоустроенная площадь с зелеными насаждениями, с прогулочными площадками и с сопутствующей торговлей, — заявил Сергей Собянин.
Он добавил, что с помощью реконструкции будет упорядочен один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города. Пассажиропоток здесь составляет около 350 тысяч человек в сутки, передает агентство городских новостей «Москва».
Мэр добавил, что Павелецкий вокзал является важнейшим объектом, который имеет связь с Кольцевой линией метро, трамвайными путями и аэроэкспрессом.
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