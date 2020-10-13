Самое старое трамвайное депо в Москве реконструируют
В столице планируют провести реконструкцию самого старого трамвайного депо имени П. Л. Апакова. В 2019 году ему исполнилось 110 лет. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта в Telegram-канале во вторник, 13 октября.
На данный момент в депо размещаются более 100 трамваев. Однако в 2023 году в столице на всех маршрутах будут курсировать современные трамваи, которые не проходят в депо по габаритам.
— Чтобы у транспорта сохранялся его исторический дом, мы проведем в депо настоящий капитальный ремонт, в результате которого оно станет одним из самых современных в городе, — уточнили в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в депо расширят проезд, организуют новые пути из экологических материалов. Также планируется поставить новые станки для обточки колес и заменить все кабельные линии.
Кроме того, после реконструкции в депо будет организовано круговое движение транспорта, чтобы сократить время мойки и техобслуживания.
Читайте также: Режим работы ряда остановок общественного транспорта изменится в Москве