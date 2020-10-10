Режим работы ряда остановок общественного транспорта изменится в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Муравская улица Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке режима работы ряда остановок наземного городского транспорта в столице.

В частности, остановка «Метро «Красносельская» для трамваев № 37, 45, 50, Б по Краснопрудной улице при следовании из центра будет временно совмещена с остановкой «Нижняя Красносельская улица».

Кроме того, с 10 октября на маршрутах автобусов № 614 и 846 появится остановка «Метро «Пятницкое шоссе». Она будет размещена на Муравской улице при движении от остановки «Село Рождествено», у выхода из метро № 1.

Актуальное расписание и маршруты общественного транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что с 10 октября в столице не будут ходить трамваи девяти маршрутов.

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