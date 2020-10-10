Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Режим работы ряда остановок общественного транспорта изменится в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Режим работы ряда остановок общественного транспорта изменится в Москве

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Муравская улица Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке режима работы ряда остановок наземного городского транспорта в столице.

В частности, остановка «Метро «Красносельская» для трамваев № 37, 45, 50, Б по Краснопрудной улице при следовании из центра будет временно совмещена с остановкой «Нижняя Красносельская улица».

Кроме того, с 10 октября на маршрутах автобусов № 614 и 846 появится остановка «Метро «Пятницкое шоссе». Она будет размещена на Муравской улице при движении от остановки «Село Рождествено», у выхода из метро № 1.

Актуальное расписание и маршруты общественного транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что с 10 октября в столице не будут ходить трамваи девяти маршрутов.

Читайте также: Москвичей предупредили о корректировке маршрутов автобусов в Новой Москве

остановки общественного транспортаГУП «Мосгортранс»общественный наземный транспорт
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Санкции против Белоруссии: звучит грозно, на деле — пшик

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнесу придется перестроиться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте