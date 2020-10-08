Трамваи девяти маршрутов не будут ходить в Москве с 10 октября

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В связи с ремонтом путей с 10 октября трамваи девяти маршрутов не будут ходить в районе Строгино, между станциями метро «Щукинская»,«Войковская», «Сокол» и «Дмитровская». Об этом сообщается на сайте Мосгортранса.

Так, трамваи № 10, 15, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31 не будут работать. От проспекта Маршала Жукова до метро «Щукинская» будет ходить трамвай № 28к.

Отмечается, что вместо трамваев будут курсировать автобусы: № 010 — от улицы Таллинская через метро «Строгино» до станции метрополитена «Щукинская», № 015 — от улицы Таллинская через улицу Маршала Катукова, метро «Щукинская», улицу Академика Курчатова и Волоколамское шоссе до метро «Сокол».

Также автобус № 023 будет следовать от «Михалково» через Соболевский проезд, улицу Зои и Александра Космодемьянских, метро «Войковская», улицу Константина Царева и МЦК «Стрешнево» до метро «Сокол», № 027 — от метро «Войковская» через улицу Зои и Александра Космодемьянских, Соболевский проезд, улицу Тимирязевская, Михалковская и Дмитровский проезд до метро «Дмитровская», а автобус № 030 — от улицы Таллинская через метро «Строгино», «Щукинская» и улицу Академика Курчатова до МЦК «Стрешнево».

Уточняется, что ориентировочный срок завершения работ — конец ноября 2020 года.

Фото: ГУП «Мосгротранс»

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