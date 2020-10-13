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Почти 150 нарушителей масочного режима выявили на вокзалах Москвы
Фото: rzd.ru/РЖД

Почти 150 нарушителей масочного режима выявили на вокзалах Москвы

Юлия Захарова

Общество

Почти 150 нарушителей масочного режима выявили на столичных вокзалах. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

— Сотрудники ОАТИ совместно с полицией и ГКУ «Организатор перевозок» выявили 147 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов, — отметили в публикации Telegram-канала штаба.

В отношении граждан составлены административные протоколы. Им необходимо будет заплатить пять тысяч рублей штрафа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

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