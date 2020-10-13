Почти 150 нарушителей масочного режима выявили на вокзалах Москвы

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Почти 150 нарушителей масочного режима выявили на столичных вокзалах. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

— Сотрудники ОАТИ совместно с полицией и ГКУ «Организатор перевозок» выявили 147 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов, — отметили в публикации Telegram-канала штаба.

В отношении граждан составлены административные протоколы. Им необходимо будет заплатить пять тысяч рублей штрафа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

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