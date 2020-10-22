Кинопаркинг у станции метро «Филатов луг» проработает до конца октября

Фото: Telegram-канал «Пресс-служба Дептранса»

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Филатов Луг Карта всех событий

Кинопаркинг у станции метро «Филатов луг» в Новой Москве проработает до конца октября. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

Отмечается, что в субботу, 24 октября, в кинопаркинге состоится показ музыкальной драмы с Натали Портман «Вокс Люкс». Киносезон завершится 31 октября. В этот день покажут фильм «Форрест Гамп» с Томом Хэнксом в главной роли.

Все показы абсолютно бесплатные. Жителям столицы нужно только зарегистрироваться на сайте кинопаркинга.

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