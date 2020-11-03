Бесплатные онлайн-лекции об астрономии пройдут в Московском планетарии

Планетарий/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 1 Карта всех событий

Онлайн-трансляции лекций из цикла «Трибуна ученого» пройдут в Московском планетарии. Они заинтересуют всех, кто увлекается астрономией и хочет знать все о современных научных достижениях в данной сфере. Трансляции пройдут на официальном сайте звездного дома и на его страницах в социальных сетях.

В каждом выпуске специалисты покажут презентацию, а после лекции желающие смогут задать вопросы экспертам — известным астрономам и ученым.

Первая лекция «Космос — пути познания» пройдет 4 ноября в 19:00. Михаил Шевченко, кандидат физико-математических наук, популяризатор астрономии, член ученого совета Московского планетария, расскажет участникам мероприятия о развитии астрономии. Также он уделит особое внимание научным трудам Джона Нортона — профессора Гронингенского университета и автора монографии «Космос. Иллюстрированная история астрономии и космологии».

Лекцию о жизни на Венере проведет кандидат физико-математических наук старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин. Лекция состоится 25 ноября в 19:00.

Блогер и писатель Виталий Егоров объяснит зрителям, насколько опасны космическая радиация и вспышки на Солнце 8 декабря. Мероприятие начнется в 19:00.

Записи лекций будут доступны на официальном YouTube-канале планетария. Там же можно будет посмотреть выпуски цикла прошлых лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в столичном планетарии обновят интерактивный музей «Лунариум», который закрыли на модернизацию. В экспозиции представлено более 100 предметов.

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