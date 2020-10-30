10 ярких событий акции «Ночь искусств – 2020»

Ночь искусств

3 и 4 ноября в Москве пройдет восьмая культурно-образовательная акция «Ночь искусств». В этом году столичный Департамент культуры будет проводить «Ночь искусств – 2020» в формате онлайн как праздник постепенного возрождения культуры и искусства после пандемии. Это даст возможность москвичам и гостям города приобщиться к искусству в полном объеме, ведь девиз акции по-прежнему остается неизменным: «Искусство объединяет!».

Организаторы праздника собрали лучших артистов и коллективы, создали специальные музыкальные и художественные проекты, а также дополнили программу новыми именами, представив ее на сайте акции.

Москвичей ждут квизы и квесты, перформансы и музыкальные эксперименты, современные арт-пространства и необычные виртуальные путешествия, а также видео интервью с известными деятелями российской культуры, онлайн-дискуссии с медийными персонами, лекции, мастер-классы и кинопремьеры. В эту «Ночь» даже самый неподготовленный зритель найдет себе мероприятие по душе.

3 ноября можно виртуально посетить следующие мероприятия:

«Теория струн»

Программа «Теория струн» в Круговом депо посвящена уникальному музыкальному инструменту – арфе – и представляет собой пятичасовой концертный марафон в исполнении арфиста Александра Болдачева, к которому присоединятся: Вадим Эйленкриг и его группа, модный коллектив Pompeya, композитор Миша Мищенко, скрипачка Елена Ревич, саксофонистка Вероника Кожухарова и солисты Большого театра России. Визуально концертную программу поддержат современные художники Вова Перкин и Саша Фролова.

Время: 20:00-01:00

Космический квартирник в Музее космонавтики.

Серия концертов «Спой по-новому. Песни из кино». Финалисты недавно завершившегося конкурса каверов на кинохит «Позвони мне, позвони» и другие артисты исполнят популярные песни из фильмов Киностудии Горького в авторских аранжировках.

Время: 18:00 - 19:20

Сольный концерт Жени Ефимовой

В рамках акции «Ночь искусств» выступит молодая и перспективная исполнительница Женя Ефимова.

Время: 19:30 – 20:20

SuperSTихи и ноты

Специальный проект рэпера ST с молодыми поэтами и акустическая фортепианная программа Дмитрия Маликова. Зрители услышат современную поэзию под аккомпанемент живого фортепьяно и насладятся индустриальной романтикой мегаполиса в обрамлении классики.

Время: 20:30 – 22:20

Сольный концерт Манижи. Концерт специально подготовлен для акции «Ночь искусств». Свои песни подарит зрителям российская и таджикская певица, независимый музыкант, автор и исполнитель Манижа.

Время: 22:30 - 23:05

Прямая трансляция и запись концертов будет доступна в Яндекс.Эфире.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Известные российские художники, участники проекта «Искусством вовнутрь» Anomalit Kate (@anomalitkate) и Макс Гошко-Даньков (@mgdankov) в ходе шестичасового марафона под музыку DJ дуэта Agata and Vlad Che и Art-проекта JaDe Project превратят фойе новой культурной площадки в Строгино в актуальное и притягательное арт-пространство.

Время начала трансляции: 19:00

Отдельной темой в «Ночь искусств» станет Кинематограф.

Московское кино представит лекцию сценариста и куратора Московской Школы кино Всеволода Коршунова «Москва слезам не верит: как менялся образ столицы в кино» о трансформации образа Москвы в кино: как город-ловушка предреволюционных лет превращался в залитый солнцем город-курорт сталинской эпохи, город-двор периода «оттепели» и мрачное сновидческое пространство 1990-х. Она будет доступна в течение дня.

ММАМ проведет экскурсии и прямые эфиры с современными художниками, а также покажет премьеру фильма Ольги Свибловой «В поисках счастливого конца» (19:00 – 23:00).

В Московском планетарии состоится просмотр фильма «Московский Планетарий. История звездного дома». Кроме этого, здесь пройдут лекции, экскурсии, музыкальное шоу «Лавка Миров» и путешествие со Звездочетом, в которое можно будет отправиться в течение дня.

В Музее современного искусства можно прослушать лекцию: «Кино и современное искусство – соучастники ХХ века» (19:00-20:00).

В Выставочном зале «Солянка ВПА» пройдет фестиваль, посвященный актрисе Алле Демидовой (20:00); а в Культурном центре «Лидер» состоится кинолекторий «Российское кино в современных реалиях», который будет доступен днем.

«Ночь искусств» в Музее-заповеднике «Царицыно»

Музей подготовил разнообразную и интереснейшую программу: здесь пройдут перформансы в рамках проекта Марины Звягинцевой «Притяжение»; будут подведены итоги Литературного конкурса, проводимого совместно с издательством «Розовый жираф», а еще, состоится «Заседание детективного клуба».

Время: с 10:00

Спектакль «Не верьте господину Кафке»

Постановка по пьесе Сагалова – попытка переосмысления жизни и творчества австрийского писателя, а также неожиданный взгляд на события, описанные в его рассказе «Превращение». Роль Греты, сестры главного героя рассказа «Превращение» исполнит актриса театра и кино Евгения Крюкова.

Время: 21.00

«Запускаем свой подкаст: что делать, когда не можешь молчать»

Онлайн-встреча с руководителем центра инновационной журналистики МИА «Россия сегодня» Иваном Громовым, который расскажет о том, как создать свой подкаст, почему стоит это сделать, и какие темы лучше обсуждать, чтобы проект стал популярным.

Время: 18:00-19:00,

«Путешествие на Дальний Восток. Ночь искусств в Библиотеке Барто»

Все, кто захотят стать участниками программы, отправятся в захватывающее путешествие по этому невероятному краю и посетят виртуальную выставку автора серии рисованных историй «Дневник путешествий в рисунках» – Варвары Леднёвой; встретятся преподавателями географии – Денисом Буточниковым и Владимиром Ходовым; познакомятся с создателями книги «Транссиб: поезд отправляется», а также послушают сказки и легенды коренных народов Дальнего Востока и побывают на мастер-классе по созданию теневого театра.

Время: 18.00

«Искусство в библиотеке»

В программе мероприятия: марафон мини-лекций «Что такое ЛЕФ?», «Как понять современное искусство, «Искусство в советском агитационном плакате», «Урбанистика как искусство» и «Искусство мультипликации». Кроме этого, зрители увидят видео-интервью «Что для меня значит искусство», здесь же пройдёт онлайн-квест «Искусство разных эпох» и др.

Время: 19.00

Сайт «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

В 2020 году исполняется 100 лет со дня создания в Москве Высших художественно-технических мастерских — главного творческого института страны, определившего путь дизайнерского образования в России. 10 ноября в Музее Москвы откроется выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», которая расскажет об этом институте как о родоначальнике современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных и полиграфических вузов.

В «Ночь искусств» Музей Москвы запускает спецпроект: сайт, где собраны интерактивная карта ВХУТЕМАСОВСКОЙ Москвы, рассказ о том, что такое ВХУТЕМАС, информация о выставке в Музее Москвы, подборка медиапроектов о мастерских, афиша московских и онлайн-событий, приуроченных к 100-летию ВХУТЕМАСа.

Время: 18:00

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