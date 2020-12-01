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Жители столицы смогут увидеть метеорный поток Геминиды 14 декабря
Фото: imo.net

Жители столицы смогут увидеть метеорный поток Геминиды 14 декабря

Юлия Ямпольская

Город

Горожане смогут увидеть звездопад из созвездия Близнецы 14 декабря. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в агентстве городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного планетария.

Уточняется, что на небе ожидается до 120 метеоров в час.

— Звездопад из созвездия Близнецы — максимум метеорного потока Геминиды, ожидается до 120 метеоров в час. Видимость ночью благоприятная — Луна в фазе новолуния отсутствует на ночном небе, — говорится в сообщении.

Также в самую длинную ночь года, которая пройдет с 21 на 22 декабря, ожидается звездопад из созвездия Малая Медведица. Ожидается до 10 метеоров в час. В последний раз их было видно 794 года назад — 4 марта 1226 года.

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