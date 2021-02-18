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Кремль посоветовал США меньше интересоваться «Северным потоком — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Кремль посоветовал США меньше интересоваться «Северным потоком — 2»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Газопровод «Северный поток — 2» не касается энергообеспечения Соединенных Штатов Америки, а затрагивает вопросы энергетической безопасности Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 18 февраля.

Он отметил, что этот вопрос особенно важен для европейских стран на фоне изменяющихся климатических условий.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция Вашингтона по газопроводу «Северный поток — 2 » осталась неизменной. По ее словам, это «плохая сделка».

Представитель Кремля в ответ на это отметил, что «Северный поток — 2» является хорошим проектом.

— Этот проект абсолютно не касается энергообеспечения США. Этот проект касается энергетической безопасности европейского континента. Особенно в условиях такой турбулентности с климатическими изменениями и так далее, — сказал Дмитрий Песков.

Он также порекомендовал Америке меньше интересоваться строительством газопровода, а обратить внимание на проблемы с энергообеспечением Техаса, сообщает РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

Читайте также: Эксперты прокомментировали переговоры США и Германии по «Северному потоку — 2»

Дмитрий ПесковСеверный поток — 2Россия
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